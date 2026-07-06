В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным Росавиации, ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Отмечается, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края отразились на возможности использования маршрутов для полетов в сторону Краснодара и из него. В связи с этим в аэропорту краевой столицы возможны дальнейшие корректировки в расписании рейсов.

«Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодар»,— подчеркнули в Росавиации.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Краснодара, по данным на 16:15 мск на вылет задерживаются пять рейсов. Они должны направиться в Уфу, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару. На прилет задержаны два рейса из Екатеринбурга и Самары. Отмененных рейсов на данный момент нет.

UPD: ограничения на полеты сняты в 16:37 мск.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара вводили в четверг, 2 июля, около 12:28 по московскому времени. Отменили их в 13:46 мск.

Алина Зорина