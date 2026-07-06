Средняя цена нового автомобиля на Дону в первом полугодии составила 3 млн рублей

В Ростовской области средняя стоимость нового автомобиля в первом полугодии составила 3 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В число самых популярных моделей, согласно исследованию, LADA Granta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion. При этом эксперты фиксируют снижение средней стоимости китайских моделей Belgee X70, OMODA C5 и Chery Tiggo 9.

Лидерами по динамике спроса среди моделей стал Geely Atlas (+86,6%), Changan UNI-S (+26,3%), HAVAL H3 (+25,4%) и LADA Niva Travel (+0,8%). Отмечается, что сегодня доля российских брендов в предложении достигает 40%, тогда как годом ранее она была чуть ниже 30%. Эксперты связывают тенденцию с появлением новых марок и моделей — например, локализованной марки TENET с моделями T4 и T7, а также новой LADA Iskra.

Подавляющее большинство автомобилей платформы в Ростовской области сейчас составляют кроссоверы или внедорожники, за год их доля выросла на 6,3 п. п. Тройку самых популярных моделей по интересу пользователей возглавили HAVAL Jolion (2,5 млн руб.), LADA Niva Legend (1,2 млн руб.) и JAECOO J6 (2,3 млн руб.). В топ-5 также вошли TENET T4L (2,3 млн руб.) и HAVAL M6 (2,3 млн руб.).

Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей в первом полугодии стала LADA (33,3% общего интереса пользователей), также в топ вошли HAVAL (9,4%), TENET (6%), Geely (4,4%) и JAECOO (4,4%).

Сильнее всего за год подешевел Belgee X70 — его средняя цена уменьшилась на 9,8% и составила 2,8 млн руб. Снижение также зафиксировано у OMODA C5 (-7,4%, до 2,6 млн руб.), Chery Tiggo 9 (-7%, до 4,6 млн руб.), OMODA C7 (-6,9%, до 3,2 млн руб.) и JAECOO J7 (-5,8%, до 3,2 млн руб.). В топ моделей по снижению средней стоимости также вошли Jetour Dashing (-5,2%, до 2,9 млн руб.), JAECOO J8 (-3,9%, до 4,8 млн руб.), Geely Atlas (-2,1%, до 3,8 млн руб.), HAVAL Jolion (-1,8%, до 2,6 млн руб.) и HAVAL H3 (-1,5%, до 3 млн руб.).

Константин Соловьев