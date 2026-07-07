«На заливе я обнуляюсь»

Новый проект «Собрание сочинений» ДК Лурье продолжится встречей с Евгением Цыгановым, которого Лев Яковлевич Лурье называет москвичом «с истинно петербургской харизмой». 19 июля эти двое (и примкнувший к ним Александр Малич) встретятся в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» (или в 400 метрах от Рок-клуба и 100 — от «Сайгона», как определяет Лурье), чтобы поговорить о том, какой он, Петербург Цыганова.

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Фото: из личного архива Актер Евгений Цыганов

Фото: из личного архива

— Легко ли вы согласились на участие в «Собрании сочинений»?

— Совпало, что в эти даты я в Петербурге, вечером — спектакль «Бесприданница» театра Фоменко. Вообще, когда меня куда-то зовут, стараюсь к этому внимательно относиться, особенно если зовут симпатичные люди и им это зачем-то нужно. Я не всегда понимаю, зачем это нужно мне, но в конечном счете что-то находится и для себя. У меня своя история взаимоотношений с Петербургом, эти отношения развиваются давно — кажется, мне есть, что рассказать.

— Кроме того, встреча совпала с 20-летием с момента выхода ленты «Питер FM».

— Эти даты — они все же условные… Помимо того, что 20 лет назад вышел «Питер FM», тогда же снимали и фильм о Сергее Васильевиче Рахманинове «Ветка сирени», который так и не дошел до экранов. Видимо, в конце августа он все-таки выйдет: те же ребята, которые показывают сейчас повторно «Питер FM», прокатная компания «К24», взялись и за показ «Ветки сирени». Странность момента в том, что в начальной версии я был озвучен другим артистом, Александром Балуевым. Сейчас появилась возможность переозвучить роль обратно моим голосом, чтобы не возникало диссонанса у зрителя. И режиссер фильма Павел Лунгин поддержал эту идею.

А еще 20 лет назад на съемках «Ветки сирени» у меня родился сын Никита, во 2-м роддоме на Фурштатской, и я стал еще ближе к Петербургу.

— Вы помните ваши первые впечатления от Петербурга? И как они менялись со временем?

— Ну это были какие-то совсем детские впечатления. Мне было лет семь. Я тогда приезжал с родителями и запомнил ощущение, что постоянно надо куда-то идти. Потому что мы же зачем-то приехали сюда, и, соответственно, надо увидеть сразу всё. Город исследуется пешком, идти уже никаких сил нет, солнце печет, раскаленный асфальт близко, лимонад «Буратино» тебе не покупают, потому что «ты еще больше захочешь пить» — все это в итоге сводится к тихой ненависти к месту, в котором ты испытываешь подобную экзекуцию.

Более зрелое подростковое впечатление — я приехал уже в город Гребенщикова (признан иноагентом), Цоя, Майка Науменко, потому что в свои 16 лет слушал эту музыку, знал что-то про Ленинградский рок-клуб. Тогда, отдыхая с сестрой в Репино, выбрался в город и пошел по местам боевой славы своих на тот момент кумиров.

«Сборник эссе Бродского я до дыр затрепал»

— Помните, когда в вашей жизни впервые появился Бродский?

— Бродский появился благодаря моему уже покойному другу, оператору Паше Капиносу, с которым мы вместе учились в Московской международной киношколе. Паша очень любил поэзию, очень любил шестидесятников, заучивал наизусть стихи. И вот в какой-то момент то ли он мне подарил, то ли я у него схватил Бродского. Причем это были не стихи, а сборник эссе «Меньше единицы». Он стал моей настольной книгой: я провалился в этот слог, в эти формы. Там была Нобелевская лекция, было эссе «Полторы комнаты» — в общем, много всего. Я его до дыр затрепал.

— Иосиф Александрович сказал: «Все мои стихи более-менее об одной и той же вещи — о времени». Какое у вас ощущение времени?

— У Иосифа Александровича действительно есть перекресток времени и пространства, но это есть не у него одного.

Что такое для меня время? То же, что и для вас. Я не знаю об этом ни больше, ни меньше, чем вы. Время для меня — это настоящее, прошлое и будущее. Часто можно услышать фразу «существование в моменте» — о том, что нужно быть именно «сейчас». Но понятно, что мы существуем одновременно в трех временах. Мой мастер Петр Наумович Фоменко говорил о том, что в английском языке есть время, которое называется Future in the Past, «будущее в прошлом», и он считал, что это точное определение того, чем мы занимаемся: пытаемся заглянуть в будущее, обращаясь к прошлому. Мне кажется, у него получалось. Со временем его спектакли раскрывались, открывались их новые смыслы, вдруг оказывалось, что он какие-то вещи очень сильно предугадывал (в том числе сбывались его страхи, тревожные ощущения). Например, я помню, как мы восстанавливали фоменковский спектакль «Безумная из Шайо» по Жану Жироду в 2012 году, и как вдруг 20-е годы XX столетия оказывались неожиданно созвучны сегодняшнему времени. Таким актуальным этот текст не казался даже тогда, когда Фоменко ставил спектакль в 2002-м.

— Сколько постановок вы выпустили вместе с музеем «Полторы комнаты»?

— Мы делали вместе работу, которая называется «Мрамор» — ее можно посмотреть на сайте музея. Работа достаточно необычная, потому что спектакль проходил в онлайн-формате. То есть когда артисты находятся на сцене (которой, собственно, и являлись стены музея), а зрители — в разных городах, в разных залах, а кто-то даже у себя дома, и в прямом эфире смотрят то, что происходит в квартире, где Иосиф Александрович жил со своими родителями. Это был интересный для меня опыт, я отталкивался как раз от пространства. Когда Бродский подписывал эту книгу Барышникову, он написал: «Примите эту пьесу, сэр. Она — отрыжка СССР». Комната, в которой происходит действие,— это камера заключения, «что-то среднее между квартирой и кабиной космического корабля». Я подумал, что, наверное, самая близкая к Иосифу Александровичу квартира, которую он мог бы воображать,— их фамильные полторы комнаты в доме Мурузи. Здесь все на одном пятачке, где ты и спишь, и ешь, и все остальное. А далее возникла идея вести трансляцию прямого эфира. Так как в пространстве квартиры невозможно разместить зрителей, но камеры наблюдения прописаны в пьесе автором.

— Есть ли еще планы сотрудничать с музеем?

— Дальше у меня был план поставить вторую пьесу Иосифа Александровича — «Демократия!». Хотелось, чтобы она происходила тоже в онлайн-режиме и чтобы артисты существовали в разных пространствах. Потому что сейчас много моих друзей-актеров находятся в разных уголках земного шара, и, соответственно, собралась такая небольшая компания: кто-то в Португалии, кто-то в Германии, кто-то во Франции. Это был год, юбилейный для Иосифа Александровича. И так как он родился в день российской словесности, то мне показалось, что идея объединить артистов из разных мест в пространстве русского языка — задача интересная и важная. Мы устроили читку в день рождения автора и даже как-то это все записали. В планах было, чтобы в дальнейшем актер, находясь, например, в Испании, сидел вместе с залом, а на экране были все другие артисты. И, соответственно, то же самое в каждом городе, где находятся остальные участники. Но мы знаем, какие сейчас проблемы со связью. Мы попытались это осуществить, и оказалось, что сейчас такое в реальном времени без перебоев и задержек технически невозможно, а в театре очень важен ритм. Тем не менее запись есть, и ее тоже время от времени можно увидеть в лектории музея в программе «Бродский. Драматург».

«TaMtAm я так и не застал толком»

— Верно ли, что вы записали кавер на цоевскую «Перемен!»?

— Не совсем так. Мне предложили написать композицию для сериала «Первый номер», и я написал песню, которая состояла из разных цитат, от Кати Лель до Высоцкого. Потом начало песни стало звуковой дорожкой к титрам, но если ее послушать целиком, то можно услышать цитаты и из группы «Кино». Назвать ее в чистом виде кавером было бы неправильно, это скорее попурри, в котором основная часть текста все-таки моя. Но эта песня «Кино» — одна из моих любимых.

— А когда можно будет услышать альбом вашей группы «Ме4та»?

— Мы сейчас как раз в процессе сведения записи. Илья Бортнюк, которого вы знаете по фестивалю Stereoleto и которому принадлежит лейбл Light Music, предложил нам сотрудничать. Сейчас мы работаем над звучанием. И, видимо, в ближайшее время появятся первые релизы. Есть надежда, что в этот приезд в Петербург мы еще запишем с Ильей небольшое интервью, которое немного откроет завесу питерской рок-музыки 90-х, клуба TaMtAm и групп, которые лично мной очень уважаемы и любимы, но публике за пределами Петербурга практически неизвестны. Такие как «Югендштиль», «Химера», «Джан Ку», «Улицы». Мне интересно об этом с ним поговорить, Илья, безусловно, знает про этот период гораздо больше меня — просто потому, что он многие из этих групп продюсировал или как-то участвовал в их жизни.

— Мы с вами вместе ходили, видимо, в TaMtAm, на Малый проспект Васильевского острова.

— Вы знаете, я туда даже никогда не ходил. Я уже оказался в Петербурге, когда был круг «Гора» — «Нора», а TaMtAm я так и не застал толком. Но, конечно, я про него слышал, и про то, как Сева Гаккель вытаскивал корову на сцену, а Эдик Старков играл босиком концерты. Какие-то записи я видел, что-то про клуб знаю, но все равно я не настоящий тамтамовед.

— В этот приезд в Питер вы еще выступите с «Ме4та» в джаз-клубе Игоря Бутмана. Какая это по счету команда в вашей жизни?

— У меня когда-то в школе была группа «Apage Satanas!», потом в институте группа «Гренки», и какое-то время она еще после прожила. В 2015 году «Кирпичи» отмечали 20-летие, нас позвали их поздравить. Мы сыграли кавер, сделанный из их песен, возникла группа «POKAPRRЁT», и она просуществовала семь лет. И вот пару лет назад после перерыва вернулись с названием «Ме4та». Играем вчетвером, наши инициалы в этом названии. Играем не джаз, хотя, может, местами и джаззанем. Уже выступали в этом клубе весной и после этого видели отзывы: «А что, там можно было играть металл?» — писали музыканты. В «POKAPRRЁT» был другой расклад, другое звучание. Надеюсь, тот формат мы тоже когда-то вернем на сцену. Он более панковский, но то, как развивается история группы «Ме4та», нам тоже нравится.

«Когда на одной улице идут свадьба и похороны — это жизнь»

— Вы 25 лет служите в Мастерской Петра Фоменко. Возможно, вам удобнее говорить «работаете»?

— Служите, служите. Да, у нас служат.

— И вы застали Петра Наумовича. Чему самому главному он вас научил?

— Тут такое дело… Сам Петр Наумович говорил о том, что «время покажет, кто чей ученик и кто чему научился».

Я не знаю, чему меня научил Петр Наумович. Есть мастер, значит — учитель. Есть благодарность судьбе, за то, что так вообще сложилось. Есть диалог, без которого теперь невозможно, как с «тенью отца». И есть какие-то действительно важные точки. Петр Наумович же не оставил после себя сформулированной школы или метода. При этом иногда звучит: «Вот это по-фоменковски, вот это не по-фоменковски». На деле Петр Наумович был очень любопытный, и ему было интересно не замыкаться на себе, интересно то, что вокруг. Мне кажется, любопытство к жизни — это то важное, к чему он пытался нас приобщить.

Петр Наумович отмечал: «Вы знаете, есть такой политик, который все время говорит слово "однозначно". А я очень редко в жизни встречал однозначные вещи». Это ощущение дуальности, качелей, как он говорил, в трагичном видеть смешное, в смешном драму, в легком сложное и наоборот,— это жизнь. И когда на одной улице идут свадьба и похороны — это жизнь.

— Последнее, что я с вами посмотрела, были «Картины дружеских связей». Мне дико понравилось.

— Мне тоже.

— Это очень тонкое, нежное, атмосферное кино — такое, шепотом. Не скучаете ли вы ровно по таким ролям?

— Раз мы вспомнили про Петра Наумовича Фоменко (а я, как вы поняли уже, любитель его цитировать), у него есть фраза: «А попробуйте играть не роль, а спектакль». Тут вопрос же не столько в роли, сколько в пространстве, в которое ты помещен, и есть ли возможность в этом пространстве раствориться. Скучаю ли я по ролям? Я не скучаю. Мне не скучно. Не так давно мы с Аней Меликян сняли фильм «Дива», и с Алексеем Ефимовичем Учителем сняли фильм «Шум времени», и с Машей Шульгиной — к слову, петербурженкой,— сняли сериал «Уехать нельзя остаться». Я, в общем, не только не скучаю, а чувствую себя достаточно счастливым человеком от того, что такие встречи происходят.

Иногда это сложно, как непросто работать с Алексеем Ефимовичем, но в любом случае это истории, которыми я лично заинтригован, и сам процесс, который мне радостно вспоминать. На данный момент «Картины дружеских связей» — это то маленькое чудо, которое встало в череду других чудес. Иначе я к этому относиться не могу.

— Сколько у вас в течение года в работе проектов? Вы считали когда-нибудь?

— Нет, не считал. У меня просто разные года и разное количество проектов. Иногда я долгое время не снимаюсь, иногда снимаюсь параллельно, но это очень в редких случаях. В «Картинах дружеских связей», по-моему, у меня было три съемочных дня — можно себе позволить и совместить.

— А как режиссер вы сейчас что-нибудь делаете?

— Как режиссер я сейчас читаю книгу.

— Какую?

— Не скажу, но она связана с Петербургом, как ни странно. Тут такая штука образовалась… Вдруг передо мной открылся семейный архив, и это все равно что залезть на чердак с огромным сундуком фотографий, документов, вещей. Под впечатлением этого архива я стал погружаться в прошлое вплоть до XVIII века. Этот тот случай, когда история места становится твоей, поскольку оно непосредственно связана с историей твоей семьи.

— Если вернуться к режиссерскому началу: помогает ли оно вам при работе над ролями? Или скорее мешает и его приходится отключать насильно?

— Все помогает. Я вот на сноуборде катаюсь (катался какое-то время часто, сейчас редковато), помогает ли это? Наверняка. У меня детей много, помогает ли это в работе над ролями? Очень помогает. С кем-то живешь, кого-то встречаешь — все помогает, любой опыт.

— Боюсь, что вопросы касательно «Мастера и Маргариты» набили оскомину, но рискну спросить. Ваш Мастер кажется гораздо более жестким и ироничным, чем его книжный прообраз. Это было осознанное решение? И чье — ваше или режиссера?

— Мастер у Булгакова написан достаточно инфернальным и тонким. Но нужно помнить, что прототипом его был сам Михаил Афанасьевич, а он, по воспоминаниям современников и по каким-то фактам, был и жестче, и ироничнее, чем его герой. Эта концепция — постоянное фланирование между героем и автором — была выведена в сюжет. Так и получилось.

Пока [режиссер] Миша Локшин и [сценарист] Рома Кантор не придумали этот ход, мне даже не предлагали эту роль. Потому что ну какой я Мастер булгаковский? А когда они это придумали, все сошлось. При этом я не сказал бы, что это сильно жесткий или сильно ироничный персонаж. Были у меня персонажи и поироничнее.

«Слышать вибрации из всех углов»

— Некоторые вопросы могут быть слишком личными, и тем не менее: боитесь ли вы смерти?

— Ну, смерть — это действительно страшно. Недавно у знакомых ребенок упал с лестницы, и ему ночью делали операцию. Большое количество людей всю ночь сидели и переживали, выживет он или нет. Конечно, это страшно, чего лукавить. Боюсь ли я своей смерти? У меня достаточно широкий круг ответственности, и, наверное, сейчас это было бы… так себе.

А с другой стороны — понятно, что все мы смертны, в какой-то момент это произойдет, такие правила игры.

— Не думали ли вы переехать на закат жизни в Петербург?

— Я достаточно часто бываю в Петербурге. Иногда думаю не про закат жизни — хотя, может быть, уже сейчас к этому идет,— а прямо сейчас: «Почему бы мне какое-то время не пожить здесь?» Весной я два месяца провел в вашем городе и снова приезжаю. Так что вполне себе чувствую, что живу в Петербурге.

— Вы не так давно поздравляли старшую дочь с днем рождения в соцсети и опубликовали фото общей прогулки по Питеру в белые ночи. Город для нее и город для вас — это разные города?

— Наверное. Мы же разные люди, несмотря на то, что родственники. Мы недавно снимались вместе у Алексея Ефимовича, причем режиссер сначала утвердил Полину, а через полгода предложил мне играть Прокофьева. Был первый съемочный день на картине «Шум времени», и после того, как он закончился, журнал «Собака» нам предложил немного погулять в компании фотографа. И мы погуляли. Конечно, город разный. У меня свои знаковые места, у Полины, наверно, свои. Хотя «своими» местами я с ней делюсь тоже.

Все-таки я провел в Питере больше времени, и идиотства, когда я был в ее возрасте, было больше. Полина ведет достаточно строгий образ жизни.

— А в чем это идиотство заключалось?

— Идиотство — это когда ты не знаешь, где окажешься в следующий момент, куда «унесет лепесток». В отсутствии контроля есть определенный шарм, но в принципе оно граничит с идиотством.

— Можно ли сказать, что семья — главная ваша константа? Что она важнее, чем, например, творчество?

— Можно. Правда, я не очень согласен с тем, что семью нужно противопоставлять творчеству, потому что для меня это созвучные вещи. Если жить — это тоже искусство, то во всем есть творческий момент. Что такое семья без творчества?.. Тем более в моем случае, когда ты все время должен слышать вибрации из всех углов, чтобы не упустить важного звука. Это созвучно существованию и на сцене, и в кадре интересного, сложного проекта. Если вернуться к Петру Наумовичу, история которого, кстати, тоже тесно связана с Петербургом, он говорил, что в нашем деле восприятие часто важнее самовыражения. Если вывернуть ваш вопрос, то можно спросить: «В ваших отношениях к семье важнее восприятие или самовыражение?»

— Считайте, что я этот вопрос задала.

— Мне кажется, что восприятие интереснее.

— Есть какое-то место, куда вы всегда приходите, когда оказываетесь здесь?

— На данный момент есть «Полторы комнаты». Когда у меня на полдня больше, стараюсь оказаться в Репино или в той стороне, то есть выйти к заливу. В Москве такого роскошества нет. На заливе я обнуляюсь и обретаю какую-то точку силы. Есть квартира моего друга, сквот, который существует много-много лет, и это тоже точка отсчета: если я там оказался, значит, в Питере побывал. Ну и отель «Индиго», в котором меня всегда встречают как дома, за что я им очень благодарен.

— Как вы считаете, Петербург магический или нет? Или это романтические сопли — и он все-таки достаточно предсказуемый?

— Конечно, он непредсказуемый, никогда не знаешь, какой будет Петербург в этот раз. Он может быть отталкивающий, может быть нежнейший, у него, безусловно, есть характер, и он как погода переменчив, как ветер с Балтики. Надеюсь, у меня получится рассказать об этом подробней на встрече 19 июля.

Беседовала Наталья Лавринович