На Ставрополье агента спецслужб Украины осудили за госизмену

В Ставропольском крае суд признал виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) гражданина России, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Суд установил, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции и «испытывал неприязнь к действующей власти». В 2025 в Киеве он начал сотрудничать с украинскими спецслужбами «для совершения действий, направленных против безопасности Российской Федерации».

Уточняется, что подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Наталья Шинкарева