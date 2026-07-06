ВСУ атаковали автобус под Белгородом: ранены шестеро, включая двух детей

Пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ на дороге «Никольское — Таврово» в Белгородском округе Белгородской области. Пострадали шесть человек, включая двух детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Белгородской области Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Белгородской области Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Следующая фотография 1 / 2 Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Белгородской области Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Белгородской области Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое. У десятилетнего мальчика — минно-взрывная травма и акубаротравма. Пострадавшие находятся в детской областной клинической больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще троих раненых доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Одна из пострадавших, которой бригада оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки отказалась.

Сегодня в результате детонации БПЛА на территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области мирный житель скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в медицинское учреждение.

Кабира Гасанова