В Новороссийске оператор полигона ТКО оштрафован на 19 млн рублей за загрязнение реки
Ленинский районный суд Новороссийска обязал оператора полигона по утилизации твердых коммунальных отходов «Терра-Н» выплатить штраф в размере 19 млн руб. Компания признана виновной в загрязнении реки Озерейки и ручья Безымянного, сообщает «Ъ».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным Росприроднадзора, в январе 2024 года на участке полигона на горе Щелба в пригороде Новороссийска было выявлено масштабное загрязнение водных объектов. Проверка установила, что на предприятии не обеспечили нормальную работу дренажной системы. После сильных осадков сточные воды вышли за пределы каналов и попали в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейку, впадающую в Черное море в районе поселка Южная Озереевка.
В результате загрязнение затронуло водную систему, связанную с прибрежной зоной курортного поселка, где расположены базы отдыха и гостевые дома.
Ранее сообщалось, что статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новороссийской зоны присвоен ООО «Южный региональный оператор». Работу мусорного полигона в Новороссийске после ликвидации возгорания планируют продлить на два года. Ранее ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки.