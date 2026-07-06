В Новороссийске оператор полигона ТКО оштрафован на 19 млн рублей за загрязнение реки

Ленинский районный суд Новороссийска обязал оператора полигона по утилизации твердых коммунальных отходов «Терра-Н» выплатить штраф в размере 19 млн руб. Компания признана виновной в загрязнении реки Озерейки и ручья Безымянного, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Росприроднадзора, в январе 2024 года на участке полигона на горе Щелба в пригороде Новороссийска было выявлено масштабное загрязнение водных объектов. Проверка установила, что на предприятии не обеспечили нормальную работу дренажной системы. После сильных осадков сточные воды вышли за пределы каналов и попали в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейку, впадающую в Черное море в районе поселка Южная Озереевка.

В результате загрязнение затронуло водную систему, связанную с прибрежной зоной курортного поселка, где расположены базы отдыха и гостевые дома.

Ранее сообщалось, что статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новороссийской зоны присвоен ООО «Южный региональный оператор». Работу мусорного полигона в Новороссийске после ликвидации возгорания планируют продлить на два года. Ранее ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки.

Анна Гречко