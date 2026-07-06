В лагуне Новороссийска зафиксировали рост потенциально токсичных водорослей

В Суджукской лагуне Новороссийска отмечен рост потенциально токсичных водорослей, связанный с закрытием прорана и ухудшением водообмена с морем. К такому выводу пришел специалист Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вадим Солянников по итогам исследования экосистемы водоема, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

По данным института, изоляция лагуны приводит к трансформации фитопланктона и развитию процессов эвтрофикации — избыточного “цветения” воды. Исследователь также обнаружил в лагуне краснокнижные виды макрофитов и популяцию водоросли Chara vulgaris, которую ранее считали исчезнувшей.

Эколог Вениамин Голубитченко подчеркнул, что при открытом проране условия в лагуне становятся более стабильными и благоприятными для рыб, беспозвоночных и фитопланктона. По его словам, сейчас сообщение лагуны с морем сохраняется лишь несколько десятков дней в году, из-за чего снижается ее рыбохозяйственное значение: кефаль зачастую не может попасть на нерест, а молодь — выйти в море.

Биолог Дмитрий Вехов добавил, что Chara vulgaris всегда присутствовала в лагуне, однако ее численность сильно меняется. По его словам, закрытие прорана способствует повышению температуры воды, росту токсичных водорослей и бактерий, гибели планктона и мальков, а также постепенному заболачиванию и опреснению водоема. По мнению специалистов, результаты исследования стали еще одним аргументом в пользу регулярного открытия прорана.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска объяснили причину периодически ощущаемого запаха нефтепродуктов в городе. В случае фиксации превышения ПДК загрязняющих веществ предприятиям выдают предостережения.

Анна Гречко