«Роза Хутор» набирает популярность у туристов из стран Персидского залива

После запуска прямого авиасообщения из Омана и возобновления рейсов в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт курорт отмечает рост числа гостей из арабских стран.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

«Роза Хутор» продолжает последовательно адаптировать сервис под их потребности — от информационных ресурсов на арабском до спецпредложений в гостиницах и ресторанах.

Первый прямой рейс из Маската прибыл в Сочи 2 июля с полной загрузкой — 150 пассажиров. Полеты выполняет национальный перевозчик Oman Air раз в неделю на самолетах Boeing 737-8 Max. Время в пути составляет чуть более четырех часов. Планируется, что рейсы станут круглогодичными.

По словам генерального директора туристической компании Discovery Oman Хусейна Алекри, стоимость восьмидневного тура в Сочи с авиаперелетом, проживанием и экскурсиями составляет около 1200 долларов США на человека. Туристы из Омана чаще всего путешествуют семьями и ценят прохладный горный климат: в Маскате в летние месяцы температура воздуха нередко достигает +45°C.

«В этом году я приезжаю в Россию уже в пятый раз, но в Сочи, на "Роза Хутор",— впервые. Первое, что поразило на горном курорте,— свежий прохладный воздух,— поделилась представитель Министерства туризма Омана Хулуд Аль Каби.— Туристы из Омана предпочитают путешествия, которые позволяют провести время на природе. Например, на "Роза Хутор" их привлекает горная река: в нашей стране есть только сухие русла, они наполняются лишь во время дождей. Интерес к посещению России у наших туристов высокий, тем более между странами действует безвизовый режим. Поездки доступны по стоимости».

Гости из стран Персидского залива любят подниматься на «Роза Пик», гулять по пешим маршрутам курорта и парку водопадов «Менделиха», где расположен самый высокий водопад Сочи — «Золотой». Чаще всего в их программу пребывания входят катание на родельбане и высокогорных качелях, прогулки по стеклянному мосту, посещение Парка альпак и этнопарка «Моя Россия».

«Главное, что чувствуешь здесь,— гостеприимство. Курорт большой, удобный. Отличные номера, приятные завтраки с большим выбором. "Роза Хутор" — подходящее место для арабских туристов и гостей из других стран, которые хотят комфортно провести отпуск»,— отметил вице-президент Oman Air Ахмед Аль Махруки.

«Роза Хутор» развивает условия для приема туристов из стран Персидского залива. Сайт marhaba.rosakhutor.com и каналы в социальных сетях на арабском языке позволяют заранее спланировать отдых. На курорте доступен бесплатный Wi-Fi, возможно оформление местной SIM-карты. Для удобных платежей прямо на курорте можно получить дебетовую пластиковую карту, в каждом отеле установлены банкоматы для снятия наличных. Карта курорта переведена на английский язык, на ней отмечены рестораны, предлагающие подходящие для арабских гостей блюда. Специальные предложения предусмотрены и на завтраках в гостиницах. Расположенный на курорте отель «Эрбелия от Васта» одним из первых в стране получил сертификат Роскачества Muslim Friendly, подтверждающий создание всех условий для комфортного приема гостей из арабских стран.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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