В челябинском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Челябинский аэропорт им. И. В. Курчатова открыли для приема и отправления самолетов. Об этом сообщила Росавиация в 17:16 по уральскому времени. Работа аэропорта была ограничена около пяти часов 6 июля из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным онлайн-табло, с опозданием отправятся авиарейсы в Пермь, Минск, Сургут, Санкт-Петербург, Анталью, Сочи, а также три самолета в Москву. Время задержки составляет от пяти до шести часов.

Кроме того, из-за закрытого аэропорта в Екатеринбурге челябинская авиагавань стала временным аэродромом для двух самолетов, следующих в Свердловскую область. Один из них следовал из Баку. Второе направление осуществляет авиакомпания Uzbekistan Airways. В Екатеринбурге эта организация сегодня должна была осуществить рейс в Наманган.

Ольга Воробьева