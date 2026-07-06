На Дону для аграриев запасли 103 тысячи тонн бензина

В Ростовской области для уборочной кампании заготовили около 85 тыс. т дизельного топлива и около 18 тыс. т бензина. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава области отметил, что работа по приобретению горюче-смазочных материалов продолжается. Для стабилизации рынка были определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые начали поставки топлива.

В то же время на Дону были выявлены факты реализации топлива в больших объемах «спекулянтам». Из незаконного оборота правоохранители изъяли 38 т топлива, кустарное оборудование и топливную тару. Кроме того, наряды ДПС контролируют перевозку ГСМ: уже пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

«Такие перекупщики создают искусственный ажиотаж и дефицит… Проводятся проверки по фактам реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности», — написал господин Слюсарь.

По словам министра сельского хозяйства региона Анны Касьяненко, на сегодня обмолочено более 200 тыс. га, а всего аграриям предстоит убрать порядка 3,3 млн га ранних зерновых и зернобобовых. Отмечается, что средняя урожайность составляет 39,7 ц/га, что вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Константин Соловьев