Переполненный полигон отходов хотят закрыть в Липецкой области через суд

ООО «Липецкая областная коммунальная компания» (ЛОКК) в суде требует обязать АО «Экопром-Липецк» — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — за счет собственных средств закрыть и рекультивировать переполненный полигон ТКО в Хлевенском районе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Полигон площадью 5 га располагается в 4 км на юго-восток от села Хлевное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истец указал, что договор аренды объекта был заключен между его правопредшественником и ответчиком. По данным ЛОКК, за время эксплуатации на полигоне разместили более 180 тыс. т отходов, что более чем вдвое превышает проектную вместимость. По мнению заявителя, «в результате сверхнормативной нагрузки проектная мощность полигона полностью исчерпана, его дальнейшая эксплуатация невозможна, а возвращенный истцу объект требует проведения дорогостоящих мероприятий по восстановлению нарушенных земель».

По данным Rusprofile, ООО «ЛОКК» зарегистрировали в Липецке 7 апреля 2025 года. Правопредшественником фирмы является ликвидированное одноименное государственное унитарное предприятие. Права учредителя ЛОКК осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. Уставный капитал составляет 373,3 млн руб. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Генеральным директором предприятия выступает Александр Храбрых. В 2025 году выручка ООО «ЛОКК» составила 79,2 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. АО «Экопром-Липецк» основано в апреле 2004 года и зарегистрировано в Липецке. Основной профиль — сбор неопасных отходов. Генеральным директором с июня 2026-го назначен Сергей Никитин. Данные об учредителях в реестре отсутствуют. Уставный капитал предприятия составляет 1,3 млрд руб. В 2025 году выручка фирмы составила свыше 1,5 млрд руб., или на 20,6% выше показателя 2024-го (около 1,3 млрд). Однако чистая прибыль снизилась на 33,6% — с 6,4 до 4,3 млн руб.

ЛОКК просит суд обязать АО «Экопром-Липецк» разработать проект рекультивации, провести технический и биологический этапы восстановления участка, а также оплатить негативное воздействие на окружающую среду до полного завершения рекультивации и исключения объекта из государственного реестра. Ответчик, в свою очередь, считает, что проектная вместимость не была превышена.

Заседание по делу назначено на 23 июля.

В середине июня «Ъ-Черноземье» писал, что липецкое ООО «Региональная многопрофильная компания» объявило электронный аукцион на транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов размещения в четырех районах — Лебедянском, Данковском, Краснинском и Лев-Толстовском Начальная цена контракта составляет 287,3 млн руб. Итоги торгов подведут 8 июля.

Денис Данилов