Новороссийск вошел в топ-50 городов России по отраслевым зарплатам

Новороссийск занял 41-е место в рейтинге крупнейших городов России по уровню отраслевых зарплат, поднявшись сразу на 17 позиций по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию «РИА Новости» по итогам первого квартала 2026 года, самой высокооплачиваемой сферой в городе стало строительство со средней номинальной зарплатой 141 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В исследовании, охватившем 100 крупнейших городов России без учета субъектов малого предпринимательства, отмечается, что строительная отрасль стала лидером по уровню оплаты труда в Новороссийске. Для сравнения, в Сочи средняя зарплата в строительстве составляет 146 тыс. руб., а в Краснодаре наиболее высокие доходы зафиксированы в IT-сфере — 181 тыс. руб., что обеспечило краевой столице 19-е место в рейтинге.

По данным сервисов вакансий, в Новороссийске подсобным рабочим предлагают 70–100 тыс. руб., прорабам и каменщикам — от 100 тыс. руб., бетонщикам — от 150 тыс. руб., а менеджерам по продаже недвижимости — от 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2026 года Новороссийск вошел в рейтинг городов России с наиболее высоким уровнем жизни. В муниципалитете отметили одну из лучших экологических ситуаций.

Анна Гречко