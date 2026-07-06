Глава Удмуртии попросил закончить работы на Удмуртской за неделю до 1 сентября

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал закончить работы с дорожным полотном на улице Удмуртской за неделю до 1 сентября. С этой просьбой он обратился к главе Ижевска Дмитрию Чистякову во время аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Первое сентября — категорически дата не устраивает. У нас в последние выходные, перед Днем знаний, самый большой трафик. Поэтому старайтесь до этого времени хотя бы дорожное полотно сдать в полном объеме. <…> На неделю старайтесь сдвинуть, чтобы у нас родители с детьми по магазинам ездили без проблем»,— подчеркнул Бречалов.

На начало июля готовность дороги на улице Удмуртской составляет 13%. В работе находятся 6 из 11 участков. Тротуары выполнены на 37%, работы по благоустройству на 15%, а ливневки закончены на 82%.

«Улица Удмуртская сложный объект технически и организационно. Работы идут с опережением графика. Трижды в неделю на объекте работает штаб, где координируются действия. Сейчас мы заканчиваем ремонт ливневой канализации. В самом разгаре благоустройство тротуаров»,— поделился Дмитрий Чистяков в ходе аппаратного совещания.

Напомним, по концепции, представленной в марте того года, по улице Удмуртской распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. Дорога будет расширена. На работы направлено более 1,1 млрд руб.

Карина Пырина