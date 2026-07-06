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В Ростове не смогли найти подрядчика для капремонта школы за почти 27 млн рублей

Конкурс на определение подрядчика для капитального ремонта гимназии № 117 в Ростове-на-Дону на улице 339-й Стрелковой Дивизии признали несостоявшимся. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость контракта оценили в 26,8 млн руб. Согласно ему, до 15 августа 2026 года подрядчик должен демонтировать и вывезти асфальтовое и щебеночное покрытия, благоустроить дорожки, площадки, проезды, тротуары, поребрики, подготовить почву для газона и установить площадку для твердых бытовых отходов.

С начала действия конкурса была подана единственная заявка, которую признали несоответствующей условиям.

Константин Соловьев

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