Фирма из Казани собирается подать на банкротство Белорецкого меткомбината

Казанское ООО «Водолазная компания Подводные технологии» («ВК Подтех») объявило о намерении обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о банкротстве АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу компаний «Мечел»). Сообщение о намерении опубликовано на Федресурсе.

Уведомление опубликовала некая Айгуль Нотфуллина, действующая на основании агентского договора. Поводом для планов подать на банкротство она называет признаки недостаточности имущества и неплатежеспособности.

В апреле арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «ВК Подтех» и БМК, по которому последний обязался выплатить более 4,2 млн руб. долга шестью траншами до 20 августа. Спор возник из-за договора, подписанного в июне прошлого года.

ООО «ВК Подтех» зарегистрировано в 2016 году. Учредителями компании являются Марат Зиганшин и Андрей Фомин. По данным Rusprofile, фирма занимается ремонтом гидротехнических сооружений и подводными работами. В прошлом году выручка компании составила 197,4 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

Идэль Гумеров