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Режим беспилотной опасности введен в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон»,— говорится в сообщении.

Аналогичный режим действует в Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). В Челябинской и Свердловской областях он уже снят.

Ранее правительство Курганской области сообщало, что над регионом зафиксировали пролет беспилотника со стороны Челябинской области.

Полина Бабинцева

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