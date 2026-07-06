Четыре человека пострадали в столкновении ВАЗ-2109 и Daewoo Matiz

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2109 и Daewoo Matiz. Как сообщает ГАИ Удмуртии, 32-летний водитель микролитражки, следуя по улице Клубная, не предоставил преимущество в движении при повороте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

23-летний водитель ВАЗ-2109 двигался в прямом встречном направлении, когда в него врезалась микролитражка. В результате ДТП получили травмы оба водителя, пассажир иностранного автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля. Трое участников аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.