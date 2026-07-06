МЧС предупредило свердловчан о ливнях, грозах и сильном ветре 7 и 8 июля

По данным синоптиков днем 7 июля и ночью 8 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС. В связи с непогодой жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период непогоды в ведомстве рекомендуют жителям региона по возможности не выходить на улицу. Если избежать этого не удается, следует держаться подальше от открытых пространств, возвышенностей, металлических конструкций, высоких деревьев и рекламных щитов. Кроме того, жителям советуют закрыть окна, двери и балконы, убрать с лоджий и балконов цветочные горшки, легкие предметы и мебель. При ухудшении погодных условий спасатели рекомендуют избегать низин, в том числе подтопляемых территорий.

Автомобилистам в МЧС рекомендуют отказаться от поездок без необходимости. Если непогода застала в пути, водителям советуют снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.

Владельцев автомобилей также просят не оставлять машины под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями. После непогоды спасатели советуют проверить состояние стекол, фар и зеркал.

Полина Бабинцева