В Краснодаре стартовал третий этап реконструкции дороги на Западном обходе
Работы начались вблизи ЖК «Парк Победы» и «Ридз».
На Западном обходе Краснодара продолжается реконструкция автомобильной дороги. 24 июня стартовал третий этап на участке от ул. Средней до транспортной развязки на ул. им. Дзержинского. Реализация проекта улучшит транспортную доступность в одном из самых активно растущих районов города.
Реконструкция дороги на Западном обходе — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры краевой столицы, который существенно повысит уровень удобства и качества жизни жителей ЖК «Парк Победы» и квартала бизнес-класса «РИДЗ». Реализация проекта улучшит качество ежедневных поездок и сократит время в пути, обеспечив быстрые маршруты на работу, учебу и в другие важные точки города.
На данном этапе специалисты в первую очередь выполнят подготовительные и демонтажные работы. Со стороны развязки по ул. им. Дзержинского снимут растительный слой грунта, демонтируют шумозащитные экраны и барьерное ограждение.
Также на участке от ул. Средней до ул. Народной из-за демонтажа дорожного покрытия частично ограничат движение по одной полосе по направлению от транспортной развязки по ул. им. Дзержинского в сторону Немецкой деревни, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, по инициативе федеральной строительной компании DOGMA в Краснодаре стартовала реконструкция въезда на дублер Западного обхода, ведущего в микрорайон «Самолет». В рамках проекта отремонтируют начало четырехполосной дороги, которая ведет в жилой комплекс. Там организуют по две полосы на въезд в микрорайон и на выезд из него — это позволит заметно повысить пропускную способность участка и разгрузить его в пиковые часы. Вся протяженность дорожного полотна составляет порядка 150 метров, его ширина — 12 метров.
«РИДЗ» – Застройщик: ООО «СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJqu
«Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJmZ
Застройщики входят в ГК Догма
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