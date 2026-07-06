В Краснодаре стартовал третий этап реконструкции дороги на Западном обходе

Работы начались вблизи ЖК «Парк Победы» и «Ридз».

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

На Западном обходе Краснодара продолжается реконструкция автомобильной дороги. 24 июня стартовал третий этап на участке от ул. Средней до транспортной развязки на ул. им. Дзержинского. Реализация проекта улучшит транспортную доступность в одном из самых активно растущих районов города.

Реконструкция дороги на Западном обходе — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры краевой столицы, который существенно повысит уровень удобства и качества жизни жителей ЖК «Парк Победы» и квартала бизнес-класса «РИДЗ». Реализация проекта улучшит качество ежедневных поездок и сократит время в пути, обеспечив быстрые маршруты на работу, учебу и в другие важные точки города.

На данном этапе специалисты в первую очередь выполнят подготовительные и демонтажные работы. Со стороны развязки по ул. им. Дзержинского снимут растительный слой грунта, демонтируют шумозащитные экраны и барьерное ограждение.

Также на участке от ул. Средней до ул. Народной из-за демонтажа дорожного покрытия частично ограничат движение по одной полосе по направлению от транспортной развязки по ул. им. Дзержинского в сторону Немецкой деревни, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, по инициативе федеральной строительной компании DOGMA в Краснодаре стартовала реконструкция въезда на дублер Западного обхода, ведущего в микрорайон «Самолет». В рамках проекта отремонтируют начало четырехполосной дороги, которая ведет в жилой комплекс. Там организуют по две полосы на въезд в микрорайон и на выезд из него — это позволит заметно повысить пропускную способность участка и разгрузить его в пиковые часы. Вся протяженность дорожного полотна составляет порядка 150 метров, его ширина — 12 метров.

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«РИДЗ» – Застройщик: ООО «СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJqu

«Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJmZ

Застройщики входят в ГК Догма «Парк Победы» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтеerid: F7NfYUJCUneVdSdJzJmX«РИДЗ» – Застройщик: ООО «СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJqu«Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте. erid: F7NfYUJCUneVdSdJzJmZЗастройщики входят в ГК Догма

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