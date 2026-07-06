Как выгодно купить квартиру на юге: обзор актуальных акций от DOGMA

Современная квартира — это уже не просто квадратные метры. Покупатели хотят готовых решений, которые помогут быстрее переехать и комфортно обустроить новое жилье. Собрали актуальные акции от федерального девелопера DOGMA на июль, которые помогут сделать покупку жилья выгоднее.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Сегодня специальные предложения распространяются не только на стоимость жилья. В зависимости от проекта покупатели могут получить дополнительные скидки, ремонт, сертификаты на обустройство квартиры, а также кладовую или парковочное место.

Базовые предложения для покупателей

Независимо от выбранного жилого квартала клиенты могут воспользоваться несколькими общими акциями. Среди них — ремонт в подарок при покупке квартиры с помощью семейной или IT ипотеки.

Кроме того, покупатели, которые заключат договор в ближайшее время, получат дополнительный бонус.

«Догма Парк»: скидки на дополнительные помещения

Для покупателей квартир в микрорайоне «Догма Парк» действуют специальные условия на кладовые помещения.

В литере 13 кладовую можно приобрести со скидкой до 50%. Кроме того, при комбо-покупке квартиры с дополнительным помещением предусмотрена скидка до 50% на кладовую или парковочное место.

«Самолет» и «Парк Победы»: выгодные условия при комбо-покупке

В этих микрорайонах действует единое предложение для покупателей, приобретающих квартиры вместе с дополнительной инфраструктурой.

При покупке жилья одновременно с кладовой или парковочным местом скидка на дополнительный объект может достигать 50%. При покупке квартиры решается вопрос с парковкой и хранением сезонных вещей со скидкой до 50%.

«Рекорд» в экономии

Наиболее широкий выбор специальных предложений действует в жилом квартале бизнес-класса «Рекорд». Покупатели могут получить скидку до 30% на парковочное место при комбо-покупке, а также скидку 10% при одновременном приобретении кладовой и парковки.

Кроме того, действует скидка 25% на ограниченный пул квартир при покупке как с использованием ипотеки, так и при 100% оплате.

«ГРЕЙД»: комплексный подход к покупке

В жилом квартале бизнес-класса «Грейд» специальное предложение распространяется на покупателей, которые приобретают сразу кладовую и парковочное место. Размер скидки при такой покупке достигает 25%.

«Порто-Ново»: подарки для обустройства нового дома

Особые условия действуют для покупателей квартир в жилом комплексе «Порто-Ново» в Новороссийске. В зависимости от выбранного лота клиент может приобрести на особых условиях кладовую, парковочное место или сразу оба объекта.

Дополнительно предусмотрены сертификаты HOFFна покупку мебели и товаров для дома. При приобретении двухкомнатной квартиры площадью от 65 квадратных метров покупателям доступен сертификат номиналом 200 тыс. рублей. А если купить квартиру с ремонтом — размер сертификата увеличится до 300 тыс. рублей.

Расширяться по-крупному

Если ремонт в подарок и скидки на парковочные места уже стали привычными предложениями на рынке, то некоторые акции выходят за рамки стандартных бонусов. Например, покупатели могут воспользоваться специальным предложением: при приобретении одной квартиры приобрести на особых условиях вторую.

В акции участвуют жилые кварталы бизнес-класса «Самолет 7», «РИДЗ», «ГРЕЙД» в Краснодаре. Узнать, какие планировки участвуют в акции, и получить условия можно по телефону 8861 207 12 06 и в офисах продаж DOGMA.

Отдельные условия для участников СВО

Компания DOGMA также поддерживает инициативу администрации Краснодара, направленную на поддержку граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы.

Для участников СВО действует скидка до 12% на квартиры в проектах «РИДЗ», «ГРЕЙД», «Рекорд», «Самолет 7», микрорайонах «Самолет», «Догма Парк» и «Парк Победы», а также в ЖК «Порто-Ново».

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 14 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 13 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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«Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8p

«Рекорд» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД» С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8m

«Порто-Ново» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОДА». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4Q

«РИДЗ» – Застройщик: ООО «СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8s

«Догма Парк» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4S

«ГРЕЙД» – Застройщик: ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1»». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4M

Настоящая информация не является публичной офертой и носит информационный характер. «Парк Победы» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтеerid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8n«Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтеerid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8p«Рекорд» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД» С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтеerid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8m«Порто-Ново» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОДА». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4Q«РИДЗ» – Застройщик: ООО «СЗ «КСАР». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy8s«Догма Парк» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте. erid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4S«ГРЕЙД» – Застройщик: ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1»». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайтеerid: F7NfYUJCUneVdSdJyy4MНастоящая информация не является публичной офертой и носит информационный характер.

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