В Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Местами в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах, а также в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах прогнозируется чрезвычайна пожароопасность 5 класса.

Жителям и гостям региона ведомство настоятельно рекомендует не разжигать костры, не бросать спички и горящие окурки в лесу, а также не выжигать сухую траву и камыш.

Наталья Шинкарева