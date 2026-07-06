В Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за пожароопасности
Местами в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как отмечается в сообщении, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах, а также в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах прогнозируется чрезвычайна пожароопасность 5 класса.
Жителям и гостям региона ведомство настоятельно рекомендует не разжигать костры, не бросать спички и горящие окурки в лесу, а также не выжигать сухую траву и камыш.