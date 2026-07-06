В Удмуртии украли 2,1 млн рублей на выплатах инвалидам из Социального фонда

Председатель общественной организации инвалидов и предприниматель из Удмуртии обвиняются в завладении деньгами из федерального бюджета, которые выделялись для приобретения средств реабилитации инвалидам. Как сообщили в прокуратуре Удмуртии и УФСБ по региону, были похищены средства Социального фонда РФ в размере 2,1 млн руб.

Установлено, что с марта 2025 по май 2026 года фигуранты обманным путем завладели указанной суммой, обналичили ее через подконтрольных лиц и использовали по своему усмотрению.

Противоправную деятельность остановили сотрудники УФСБ по Удмуртии. Фигуранты проходят по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159.2 УК). В рамках следствия опросили свидетелей. Обвиняемым избрали в качестве меры пресечения ограничение передвижения и запрет определенных действий. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.