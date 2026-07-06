Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ярославской областью

В ночь с 5 на 6 июля при отражении воздушной атаки над Ярославской областью были уничтожены 72 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, массированная атака на Россию осуществлялась с применением 625 ударных БПЛА большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму»,— говорится в сообщении Минобороны.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате атаки 6 июля двое жителей региона получили осколочные ранения при падении обломков. Их госпитализировали.

Алла Чижова