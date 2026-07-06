Михаил Мишустин и Никол Пашинян осмотрели стенд Среднего Урала на «Иннопроме»

Председатель правительства России Михаил Мишустин осмотрел стенд Свердловской области на промышленной выставке «Иннопром» в сопровождении губернатора Дениса Паслера. Глава региона представил господину Мишустину, а также федеральным министрам достижения уральских предприятий, сообщил он в Telegram. Стенд Среднего Урала также осмотрели премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители других государств.

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«Михаил Владимирович отметил, что Свердловская область — один из лидеров России по созданию инновационных производств. Мы сохраняем эту позицию благодаря гибкости уральских предприятий, их готовности к трансформации и цифровизации»,— рассказал Денис Паслер.

На стенде Свердловской области в двух павильонах размещены ключевые проекты более 20 компаний. В частности, УЗГА представил турбовинтовой двигатель ВК-800 и макет самолета УТС-800, завод «Уральские локомотивы» — макет скоростного электропоезда, а компания ДАТАРК — компактный дата-центр для площадок, на которых нет возможности строить крупные центры обработки данных. Экспозиции уральских предприятий также размещены на стенде Минпромторга России, некоторые компании организовали самостоятельные стенды.

В Екатеринбурге сегодня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Подробности деловой программы — в материале «Показать, увидеть, обсудить»

Ирина Пичурина