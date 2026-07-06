В Свердловской области создадут Центр компетенций беспилотного транспорта

На международной промышленной выставке «Иннопром» подписали соглашение о создании Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем в Свердловской области. Он будет помогать развивать беспилотные технологии, которые затем можно будет внедрять в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соглашение подписали министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев, компании «ТМХ ИС», «ПК Транспортные системы» и «Мовиста Екатеринбург». «Создание Центра компетенций позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, повысить безопасность и надежность перевозок, а также сформировать практики, которые смогут использовать другие регионы России»,— сказал господин Чегаев.

Центр объединит компании, которые занимаются разработкой подходящих для беспилотного хода трамваев, созданием интеллектуальных систем управления для этих машин, эксплуатацией таких систем. Ожидается, что создание центра поможет применять эти компетенции совместно.

«Технологическая база для создания Центра компетенций уже создана: наш трамвай "Богатырь-М" изначально спроектирован как комплексное решение для беспилотной эксплуатации. По желанию заказчика мы можем дооснастить его системами машинного зрения и автоведения на этапе производства — в зависимости от своих потребностей»,— сказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Свердловская область является одним из четырех российских субъектов, в котором возможен особый режим тестирования беспилотных трамваев. В конце июня Минтранс РФ одобрил введение экспериментального правового режима (ЭПР), который разрешает движение таких транспортных средств под контролем водителя в кабине.

С 2025 года беспилотный режим тестируют в депо межмуниципального трамвая, курсирующего между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. На «Иннопроме» в этом году представили обновленный вагон «Богатырь-М», который поддерживает беспилотный режим и имеет интерактивный экран для пассажиров. На межмуниципальный маршрут его выпустят 13 июля.

Анна Капустина