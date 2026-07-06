Волгоградский облкомЖКХ получил нового руководителя

ОблкомЖКХ Волгоградской области возглавил Александр Мелкумов. Его кандидатуру, внесенную губернатором Андреем Бочаровым, рассмотрели на заседании профильного парламентского комитета, сообщает пресс-служба облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мелкумов назначен главой комитета ЖКХ Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная Дума Александр Мелкумов назначен главой комитета ЖКХ Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная Дума

«Александр Мелкумов имеет разносторонний опыт работы в сферах ЖКХ, государственной и муниципальной службы. До назначения на пост заместителя руководителя облкомбезопасности он в течение семи лет являлся главой Старополтавского района, ранее руководил районным МП „Водоканал“, занимал иные руководящие должности в коммунальной сфере», — сообщили в думе Волгоградской области.

2 июля глава региона снял с должности председателя регионального комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Увольнение последовало за оперативным совещанием 30 июня, где профильные ведомства отчитывались о темпах подготовки к зиме. Готовность инфраструктуры к отопительному сезону была оценена в 23%.

Марина Окорокова