У берегов Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло утром 6 июля у берегов Сочи. Сейсмическая активность была зафиксирована специалистами в районе Западного Кавказа. Согласно информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сейсмособытие зарегистрировано в акватории Черного моря на глубине 5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Землетрясение зафиксировано на расстоянии 18 км от Сочи. По шкале Рихтера его магнитуда составила 3,6, интенсивность — два балла. Жители и гости муниципального образования подземных толчков не ощутили.

По информации Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие зарегистрировано около 03:30 мск в районе Западного Кавказа. В региональном управлении МЧС заявили, что объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения Сочи работают в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ранее, 3 и 6 марта этого года, в акватории Черного моря около 20–30 км от муниципального образования также произошла серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Тогда разрушений в Сочи также не зафиксировали, но подземные толчки ощутили многие граждане.

Алина Зорина