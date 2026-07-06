Число самозанятых в Удмуртии достигло 132 тысяч человек

В Удмуртии количество самозанятых к началу июля достигло 132 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Число самозанятых продолжает расти. Такой формат идеально подходит тем, кто сдает жилье в аренду, занимается репетиторством, оказывает услуги красоты или работает в сфере IT, строительства, перевозок и других направлений»,— говорится в сообщении.

Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб. Ставка налога составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. С 2026 года самозанятые получили право добровольно уплачивать страховые взносы и оформлять больничные листы.

Напомним, закон об оплачиваемом больничным для самозанятых президент России подписал в середине декабря 2025 года. Размер страховой суммы будет индексироваться в соответствии с изменением МРОТ. В январе 2026 года 60 самозанятые в Удмуртии начали перечислять такие платежи. Эксперимент по уплате взносов на социальное страхование будет проводиться на всей территории России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Граждане смогут выбирать между двумя размерами взносов: 1 344 или 1 920 руб. в месяц.

Карина Пырина