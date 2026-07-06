Ярославский губернатор прокомментировал ситуацию с бензином

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в области нет дефицита бензина, ситуация стабильна на сетевых автозаправочных станциях. Об этом он сказал в специальном интервью RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ситуация с бензином в Ярославской области отражает ситуацию общую по стране. Мы, конечно, держим постоянную связь с федеральным штабом. Бензин у нас есть. Да, есть частные заправки, где перебои. Но на всех сетевых заправках, как правило, бензин есть. С очередями, потому что ажиотаж. Но такого, чтобы не было бензина совсем, такого точно в регионе нет»,— сказал губернатор.

Позже он добавил, что в области 80-90% заправок — сетевые. Бензина на них может не быть в «локальный момент», но «через несколько часов подъезжает бензовоз, и он опять появляется». При этом на частных АЗС есть «определенные проблемы». Михаил Евраев пояснил, что бензином регион обеспечивает не только себя, но и столицу.

«Если говорить про Москву, это тоже наш бензин, ярославский. Моя задача — чтобы в регионе бензин был. Если я вижу, что на сетевых заправках у нас серьезные перебои, то сразу выхожу на федеральный штаб, и мы эти вопросы решаем»,— пояснил Михаил Евраев.

Алла Чижова