В Башкирии ожидаются грозы и град

7 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всей республике пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах возможны грозы, днем локально — град, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +15...+20°, днем повысится до +25...+30°.

На дорогах утром местами будет туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет юго-западный, 3– 8 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +17...+19°, днем поднимется до +25...+27°.

Майя Иванова