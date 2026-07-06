В Карачаево-Черкесии задержаны более 60 подозреваемых в экстремизме

Более 60 подозреваемых участников подпольной ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения, «отрицавших светские законы и институты гражданского общества», задержаны и взяты под арест в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе обысков в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты экстремистская литература и материалы, которые подтверждают их участие в запрещенной организации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (чч. 1, 2) «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней».

Наталья Белоштейн