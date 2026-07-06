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В Можге под колесами Mitsubishi Lancer пострадал 3-летний мальчик

В Можге 18-летний водитель Mitsubishi Lancer наехал на 3-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

«По имеющейся информации, ребенок гулял около своего частного дома вместе с несовершеннолетней сестрой, их мать находилась у соседнего дома»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.