В Можге под колесами Mitsubishi Lancer пострадал 3-летний мальчик

В Можге 18-летний водитель Mitsubishi Lancer наехал на 3-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

«По имеющейся информации, ребенок гулял около своего частного дома вместе с несовершеннолетней сестрой, их мать находилась у соседнего дома»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.