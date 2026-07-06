На Дону число СПА-центров и бань выросло на 2%

По данным на начало июня 2026 года, в Ростовской области количество организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги (сауны, бани, солярии, оздоровительные центры) достигло 495, что на 2% больше год к году — 485. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Контур. Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

С июня 2025 по июнь 2026 года в регионе было зарегистрировано 96 новых компаний. Из них 72 появились в 2025 году, а 24 — в 2026 году. За этот же период было закрыто 86 организаций: 52 компании прекратили свою деятельность в 2025 году, а оставшиеся 24 — в 2026 году.

В соседнем Краснодарском крае за последний год количество СПА и бань увеличилось на 4,6%, с 739 до 773 объектов. На Кубани за этот период было открыто 142 подобные организации, при этом закрыто 108.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в первом квартале 2026 года количество ликвидаций заведений общепита выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-март 2026 года в регионе зарегистрировали 353 новых юридических лица и ИП в сфере общепита против 273 годом ранее. Одновременно число ликвидаций выросло с 232 до 337.

Наталья Белоштейн