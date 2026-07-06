В Кировской области ввели меры для стабилизации ситуации с топливом

В Кировской области приняли временные меры для нормализации ситуации с обеспеченностью топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на оперативном совещании.

Среди основных мер — создание оперативного штаба под руководством губернатора, мониторинг запасов топлива, контроль цен на АЗС, определение заправок для экстренных служб, а также регулярное информирование населения.

В течение последних пяти дней господин Соколов посетил Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Мордовию, Пензенскую и Ульяновскую области. По его словам, ситуация в Кировской области с топливом лучше, чем у соседей.

Губернатор подчеркнул, что топлива в стране достаточно, а основная задача связана с перестройкой логистики.

Анна Кайдалова