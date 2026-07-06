Сборная Бразилии покидает чемпионат мира на стадии 1/8 финала. Команда Карло Анчелотти проиграла Норвегии 1:2, хотя считалась фаворитом противостояния. В четвертьфинале норвежцы сойдутся с англичанами, которые взяли верх над Мексикой 3:2. Последние события на полях мундиаля спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Если говорить об эмоциональном восприятии, то, наверное, вылет Бразилии в 1/8 финала — это сенсация. Но если разбирать футбол, в который бразильцы играли на чемпионате мира, то все вполне закономерно. Хотя, честно говоря, я думал, что Бразилия пройдет Норвегию и вылетит от Англии в четвертьфинале. Евгений, как вы считаете, этот матч — больше про потерю Бразилии или про «приобретение» Норвегии?

— Мне кажется, все шло к тому, что бразильцев мы потеряем, учитывая, как команда играла. Давайте разберем матч по моментам: если бы не Бруно Гимарайнс пробил с пенальти, а Винисиус, если бы Эндрик забил во втором тайме при счете 0:0, если бы были реализованы еще несколько моментов и удалось сравнять счет в самом конце встречи, мы бы сейчас ждали матча Англии и Бразилии. Если же смотреть на общую картину, то владение мячом у бразильцев в этой игре — 34%. Это вообще сборная Бразилии или какая-то команда — не хочу обидеть — Ганы, например, которая чаще всего отдает мяч сопернику?

Когда сборная играет всю игру на контратаках, когда под конец выпускают Неймара, надеясь на него, а человек уже еле ходит из-за проблем со здоровьем и совсем не включается в игру при обороне, — чего тут можно ждать? Поэтому вылет Бразилии закономерен и ожидаем. Я со многими экспертами общался, в том числе с Виктором Михайловичем Гусевым, он говорил: «Нет никаких шансов у такой сборной Бразилии». Не тот стиль, не тот подбор футболистов, не то поколение, которое может пройти далеко. Мы до сих пор живем прошлым сборной Бразилии. Даже не прошлых циклов или чемпионатов мира, а эпох, я думаю, начала нулевых. Вот тогда была сборная Бразилии, с тех пор ее нет.

— Бразильцы едут домой, но впереди нас ждет четвертьфинал Англия — Норвегия, и британцы — явные фавориты. Если смотреть на коэффициенты в «Лиге Ставок», на победу британцев — 2, на успех Норвегии — почти 4. В этой паре мы все-таки верим в британцев?

— Можно верить, если, опять же, жить прошлым и вспоминать, как команда играла на предыдущих турнирах. Но если разбирать каждую игру, то они с трудом прошли ДР Конго, а в матче с мексиканцами сыграло роль то, что Хильберто Мора — молодой футболист сборной — совершил какую-то глупость — он потерял мяч. Все говорили, что ошибаться будут англичане, мол, влияет высокогорье. Но ничего подобного — у мексиканцев две ошибки за 99 секунд! В матче Англия ведет 2:0, Мексика не попадает, недожимает, играя в большинстве весь второй тайм, и она сама себя приводит к пенальти в неявном эпизоде с отскоком.

Разве можно при таком раскладе считать команду Англии фаворитом? Да, она побеждает, проходит раунд за раундом, но это не уровень игры Норвегии. Последняя умеет «выключать» лидеров: если вспоминать матч с Бразилией, Винисиуса Жуниора мы толком не увидели на поле. За это стоит похвалить тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена и ее футболистов. Норвежцы преобразились во втором тайме, и все потому, что Сольбаккен полностью сменил фланги, не побоялся убрать того же Серлота. Если все это учитывать, то Норвегия вполне может пройти англичан, хотя я болею за Англию.

— В таком случае лучше присмотреться, потому что коэффициент на победу Норвегии в основное время — 4.

— Солидный коэффициент.

— Да, мне кажется, что в этой схеме нужно ставить на номинального андердога. А еще сегодня вечером нас ждет суперматч — Португалия и Испания. Коэффициенты в «Лиге Ставок»: 1,95 на победу испанцев, выше 4 — на португальцев. Здесь рассматриваем победу Испании? Я все время слышу, что у нее нет слабых мест.

— Слабые места, конечно, есть — их прекрасно показали на старте чемпионата футболисты сборной Кабо-Верде. Но что происходит с португальцами, я вообще не понимаю. То ли центр поля устал, то ли еще что-то. Я не хочу скатываться в банальности, мол, во всем виноват Роналду. Дело ведь не только в нем. Пугает именно то, что происходит с центром поля. Мы так хвалили эту команду, говорили, что она может дойти до финала со своим трио — Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш — лучшими футболистами в мире на своих позициях по прошлому сезону. А сейчас их фактически нет. Если они наконец проснутся, если им как следует даст по щекам Роберто Мартинес и сам Криштиану, то испанцам будет непросто. Но, естественно, команда Луиса де ла Фуэнте сегодня — однозначный фаворит, учитывая проблемы Португалии в прошлых матчах.

— Второй матч дня — США и Бельгия. Здесь мы наблюдаем абсолютный паритет. Коэффициент на победу американцев — 2,6, на победу бельгийцев — 2,8. Евгений, вы на кого ставите?

— Я терпеть не могу теории заговора о том, что кому-то подсуживают или помогают. Но когда за сутки до матча главного нападающего сборной США Фоларина Балогана амнистируют, точнее приостанавливают его дисквалификацию из-за красной карточки в матче с командой Боснии и Герцеговины, у меня сразу появляются вопросы. После такого решения возникает странное чувство, что в следующем раунде мы вновь увидим сборную США.