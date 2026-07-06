Госавтоинспекция Краснодара отчиталась об отсутствии пробок на дорогах

Въезды и выезды из Краснодара остаются свободными от заторов, сообщили в городской Госавтоинспекции. По данным ведомства, дорожная ситуация в краевом центре остается стабильной, сотрудники полиции продолжают контролировать обстановку и обеспечивать безопасность движения на основных магистралях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дорогах, отметив, что это способствует сохранению стабильной транспортной ситуации.

Ранее городской МЦУ сообщил, что по состоянию на утро 6 июля в Краснодаре работали 48 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 был доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 43 станциях. При этом еще 55 АЗС временно не осуществляли отпуск топлива, а 11 объектов были закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков