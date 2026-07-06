Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел 6 июля в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром» и встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Видео о том, что премьер Армении прибыл в уральскую столицу, появилось в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) Никола Пашиняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Никола Пашиняна Фото: социальные сети Никола Пашиняна

В Екатеринбурге господин Пашинян должен выступить на пленарном заседании форума «Индустрия 360: Производство без границ». Это первая рабочая зарубежная поездка премьера после переизбрания, ранее он посещал Иран для участия в церемонии прощания с верховным лидером Али Хаменеи.

Напомним, «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки стала Индонезия.