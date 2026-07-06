СР и ЛДПР определились с ярославскими кандидатами в Госдуму

Партии «Справедливая Россия» (СР) и ЛДПР утвердили кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в Госдуму. Накануне состоялись съезды партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По Ярославскому одномандатному избирательному округу от СР пойдет депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. По Ростовскому округу — депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. Региональную группу, включающую Ярославскую, Владимирскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области, возглавил господин Грешневиков. Также в нее вошли Анатолий Каширин, депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин и представители других регионов.

По Ярославскому округу от партии ЛДПР будет выдвинут координатор партии в Ярославском округе Алексей Гурьев. По Ростовскому — представитель партии в Переславле-Залесском Александр Казинец. В одну региональную группу вошли Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области. В список вошли куратор Ярославской и Костромской областей Александр Котов, координатор регионального отделения в Ярославской области Евгений Смирнов и другие.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал имена кандидатов от партий «Единая Россия» и «Новые люди».

Алла Чижова