Со ставропольского производителя пластмасс банки требуют 163,3 млн рублей

В реестр требований кредиторов третьей очереди ставропольского ООО «Югхимпром» включены требования банков на 163,3 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Определением Арбитражного суда Ставропольского края 4 февраля 2026 года в отношении «Югхимпрома» сроком на шесть месяцев, введена процедура наблюдения с долгом перед УФНС России по региону в 2,5 млн руб. Временным управляющим назначен Константин Мазыка.

За полгода процедуры о своих требованиях к должнику заявили ПАО «Банк ПСБ» (86 млн. руб.). АО «Альфа-Банк» (163,3 млн руб.) и ПАО «Банк Ставр» (41,9 млн руб.). Все они включены в реестр требования кредиторов третьей очереди.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югхимпром» зарегистрировано в Лермонтове Ставропольского края 5 февраля 2016 года. Основной вид деятельности компании — производство пластмасс и синтетических смол. Учредителем является Сергей Епископасян. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2025 году выручка компании упала на 24% — до 1 млрд руб., при этом предприятие увеличило чистую прибыли на 49% — до 218,2 млн руб.

Наталья Белоштейн