В Пятигорске 8 июля откроется новое здание ЗАГСа

В Пятигорске в День семьи, любви и верности откроется новое здание городского отдела ЗАГС. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Новый отдел разместится в парке культуры и отдыха «Победа» рядом с Новопятигорским озером. В здании оборудованы два зала для торжественной регистрации брака, помещения для приема граждан по принципу «одного окна», архив и предусмотрены условия для маломобильных посетителей.

Как отметили в ведомстве, ранее отдел ЗАГС располагался в здании 1853 года постройки, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Провести его перепланировку для организации современных условий приема граждан было невозможно.

По данным управления ЗАГС, ежегодно в Пятигорске регистрируется около 7 тыс. актов гражданского состояния, совершается более 16 тыс. иных юридически значимых действий и заключается около 1,5 тыс. браков. По объему предоставляемых услуг городской отдел входит в тройку крупнейших в Ставропольском крае.

Валерий Климов