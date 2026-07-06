В трех районах Ростова устраняют порывы на водопроводных сетях

Специалисты АО «Ростовводоканал» устраняют порывы на водопроводных сетях сразу в нескольких районах Ростова. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Ленинском районе ограничено водоснабжение в границах улиц: пр. Буденновский — ул. Баумана — пр. Семашко — ул. Береговая. В Советском районе без воды остались жители домов на пр. Коммунистическом, 3, 5, 7, и на ул. Тружеников, 30, 28, 26. В Пролетарском районе водоснабжение отсутствует у жителей ул. 40 Лет Победы, 37–61 (с дробями и литерами).

Завершить ремонт и восстановить подачу воды обещают до 19:00 7 июля.

Мария Хоперская