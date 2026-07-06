В Азове в производство парфюмерии инвестируют 750 млн рублей

В Азове появится производственный комплекс по выпуску парфюмерно-косметической продукции. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и ООО «ЭКТ» — одним из ведущих российских производителей в этом сегменте — подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2026».

Объем вложений в проект составит более 750 млн руб. Предприятие будет выпускать до 14 млн единиц продукции в год: кремы, масла, лосьоны, сыворотки, шампуни и солнцезащитные средства. Современное оборудование обеспечит высокую эффективность производства при существенной экономии энергоресурсов и сырья.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев отметил, что проект отвечает курсу на развитие отечественного рынка: «Особое внимание сегодня уделяется развитию отечественного рынка и импортозамещению в сегменте парфюмерии и косметики».

Реализация проекта позволит создать около 175 новых рабочих мест.

Мария Хоперская