В «АТЭК» назвали причину затянувшегося восстановления участка дороги в Новороссийске

В Новороссийске восстановление аварийных разрытий после работ на теплосетях связали с проблемами с бензином. Об этом сообщили представители аварийно-диспетчерской службы АО «АТЭК» в чате заместителя главы города Рафаэля Беглярова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стала жалоба местной жительницы Ирины, которая поинтересовалась сроками восстановления дорожки в районе улицы Видова, 167. Разрытый участок расположен между многоквартирным домом и гаражным кооперативом и остается в таком состоянии с зимы.

В ответ представители «АТЭК» заявили, что восстановительные работы проведут после того, как наладится ситуация с бензином. В компании сообщили, что благоустройство приведут в первоначальное состояние, как только решат вопрос с топливом.

Участники чата раскритиковали такую позицию ресурсоснабжающей организации. По словам жителей, восстановление территории можно было провести за несколько месяцев, еще до появления проблем с горючим.

Горожане также обратили внимание на заявления властей о ситуации с обеспечением ресурсоснабжающих организаций топливом. Накануне на заседании оперативного штаба заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что серьезных сложностей с поставками топлива для коммунальных служб в городе нет.

По словам чиновника, ресурсоснабжающие организации продолжают работать без существенных ограничений. На этом фоне жители поставили под сомнение объяснение «АТЭК» о невозможности восстановить разрытия из-за нехватки бензина.

«Ъ-Новороссийск» писал, что на нескольких АЗС в районе Кирилловки и Цемдолины ожидаются поставки дизельного топлива утром и до 12:00, а бензина АИ-92 и АИ-95 — после обеда и в промежутке с 13:00 до 14:00. Также поставки бензина планируются на станциях «Роснефть» по улице Ленина, 7а (до обеда) и на Мысхакском шоссе, 53 (утром и вечером), дизель туда должен поступить к обеду.

Мария Удовик