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Ярославский аэропорт закрыли во второй раз

Ярославский аэропорт приостановил свою работу во второй раз за 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С 12:17 воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности полетов. На сегодняшний день запланировано три рейса. Ближайший — в 14:15 из Санкт-Петербурга.

В Ярославской области сохраняется режим беспилотной опасности, объявленный еще ночью. В регионе было сбито свыше 70 БПЛА, пострадали два человека, закрыт аэропорт и перекрыт выезд из Ярославля в Москву.

Алла Чижова

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