Экс-начальницу почты в Невинномысске обвиняют в систематическом хищении пенсий

В Невинномысске возбуждено уголовное дело против бывшей руководительницы одного из отделений почтовой связи УФПС Ставропольского края, которая на протяжении нескольких месяцев систематически похищала пенсионные начисления пожилой местной жительницы, манипулируя данными в информационной системе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Невинномысску СУ СК России по Ставропольскому краю инициировал уголовное преследование в отношении женщины, ранее занимавшей должность руководителя территориального подразделения Невинномысского почтамта. Фигуранту дела вменяют сразу два состава преступления — присвоение чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру государства (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

По версии следствия, схема незаконного обогащения действовала с ноября 2024 по январь 2025 года. За этот период обвиняемая неоднократно вносила в компьютерную систему учета заведомо недостоверные записи о якобы состоявшейся выдаче пенсионных средств одной из пожилых получательниц выплат. В действительности женщина своих денег так и не увидела — похищенные суммы бывшая начальница почтового отделения расходовала в собственных интересах.

Помимо хищения следствие квалифицировало действия подозреваемой как посягательство на объекты критической информационной инфраструктуры страны — статья, традиционно применяемая в резонансных делах о киберпреступности и несанкционированном вмешательстве в государственные цифровые системы. Это обстоятельство существенно утяжеляет правовые последствия для обвиняемой.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных мероприятий, направленных на документальное закрепление собранной доказательной базы. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков