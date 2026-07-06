В Челябинской области 7 июля прогнозируют сильную жару

Днем 7 июля на территории Челябинской области температура воздуха может достигнуть +32°C. На севере региона при этом ожидают кратковременные дожди, а в горах — ливни. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

По данным МЧС, в отдельных районах области прогнозируют грозы и град, а также порывы ветра до 22 м/с.

Жителям Челябинской области напоминают о соблюдении пожарной безопасности в помещении и на улице: не разводить открытый огонь в непредусмотренных для этого местах и не оставлять костер без присмотра.

Ксения Тен