Объем отгруженной продукции Таганрога с начала года вырос до 93,3 млрд рублей

В Таганроге индекс промышленного производства за четыре месяца 2026 года составил 80,7% — на 3,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вместе с тем с января отмечается положительная динамика: индекс вырос на 19,8%. Объем отгруженной продукции за тот же период увеличился на 78,7% и достиг 93,3 млрд руб.

Сегодня, 6 июля, в библиотеке им. Чехова запланированы публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2045 года с электронной моделью. Документ, по словам властей, призван обеспечить переход «от точечных, ситуативных решений к системному планированию модернизации и ремонтов теплосетей».

Константин Соловьев