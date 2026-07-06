«Калашников» отгрузил крупную партию ракет для зенитного комплекса «Стрела-10»

Концерн «Калашников» отгрузил государственному заказчику крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Снаряды применяются зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями. Головной офис предприятия находится в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Серийное производство ЗУР началось в АО «Концерн «Калашников» в 2020 году. За это время изделие положительно зарекомендовало себя в ходе выполнения боевых задач, в том числе в условиях специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

ЗУР 9М333 применяется для поражения целей в любое время суток в условиях организованных оптических помех, в том числе против пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Система самонаведения снаряда работает в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах.

Напомним, НИИ «ЦНИИТОЧМАШ» под управлением концерна «Калашников» отгрузил партию пистолетных патронов СП11.