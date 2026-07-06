Глава курганского отделения Союза журналистов России ушла в отставку

Правление курганского союза журналистов приняло заявление об отставке председателя организации Ирины Борисовой. Она возглавляла региональное отделение с ноября 2022 года, сообщают в курганском СЖ.

В связи с уходом руководителя правление назначило внеочередную конференцию по выборам нового председателя на 14 августа 2026 года. На ней Ирина Борисова представит отчет о проделанной работе.

До проведения конференции временно исполняющим обязанности главы областного отделения назначен член правления, главный редактор газеты «Курган и курганцы» Александр Алпаткин. Остальной состав правления и ревизионной комиссии продолжит работу до плановой отчетно-выборной конференции, намеченной на ноябрь 2027 года.

Евгений Рыженьков