На территории Курганской области трижды объявляли режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Курганской области 6 июля вводился три раза. Информация об этом размещена на сайте правительства региона. На территории области также завыли сирены.

По данным правительства, в первый раз режим вводился в 9:50 по местному времени, во второй раз — в 11:25, а в третий — в 13:40.

«Внимание! Беспилотная опасность в Курганской области. Укройтесь в помещениях без окон. Находитесь в укрытии до получения информации об устранении опасности. Возможно снижение скорости интернета»,— прокомментировали в РСЧС Курганской области.

Режим беспилотной опасности действует в соседней Челябинской области с 8:30. На территории региона также впервые завыли сирены в связи с реальной опасностью пролета БПЛА.

Ольга Воробьева